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        Giresun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı

        GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Selahattin Şeker (68) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:06 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:10
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        Giresun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı
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        GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Selahattin Şeker (68) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Şebinkarahisar-Giresun kara yolu Tamzara Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Selahattin Şeker yönetimindeki 34 RMH 66 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KKP 76 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcular Şenel Bayoğlu, Hikmet Bayramoğlu, Akif Kılıç ve Zafer Akyol yaralandı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce otomobilden çıkarılan yaralılar, Şebinkarahisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Şeker, hayatını kaybetti.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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