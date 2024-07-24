Giresun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şebinkarahisar-Giresun kara yolu Tamzara Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Selahattin Şeker yönetimindeki 34 RMH 66 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KKP 76 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcular Şenel Bayoğlu, Hikmet Bayramoğlu, Akif Kılıç ve Zafer Akyol yaralandı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce otomobilden çıkarılan yaralılar, Şebinkarahisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Şeker, hayatını kaybetti.

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