Özgür Özel: Açıklanan fındık fiyatı üreticiye ve fındıkla yaşayan kentlere ihanettir (2)

‘130LİRA FİYAT AÇIKLADILAR; YAZIKLAR OLSUN’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu’nun ardından Giresun’a geçti, Atatürk Meydanı’nda düzenlenen ‘fındık mitingi’ne katıldı. Parti otobüsü üzerinden alanda toplanan kalabalığı selamlayan Özel, herkese seçimlerde verdikleri destek için teşekkür etti.

130 lira olarak açıklanan fındık alım fiyatıyla ilgili konuşan Özel, “Herkes, milli, stratejik, ihraç ürünümüz fındığın fiyatını bekliyor, merak ediyordu. Dedik ki; daha önce fiyat açıklanınca geldik ama bu sefer bunlar testiyi kırmadan gidip, uyaralım, oradan haykıralım fiyatı bir an önce açıklayın ve bu fiyatı fındık üreticisini mağdur etmeyecek, borçlarını kapatacağı bir fiyat olsun diye bugün Giresun'a geldik. Bugün sabaha kadar fiyat açıklamamışlardı. Bugün sabaha kadar beklediler. Biz ne zaman geldik, ne zaman miting için burada toplandık, fiyatı açıkladılar. İlk duydum sevindim, ‘fiyat açıklandı’ dediler. Dedim ki ‘biz geliyoruz’ diye mitingi boşa düşürmek için bir fiyat verdiler. ‘Demek ki iyi bir fiyat verdiler, kaç paraymış’ dedim. Dediler ki 130 lira; ‘anlamadım’ dedim. 130 lira bugün Artvin'in, Trabzon'un, Ordu'nun, Giresun'un, Samsun'un, Kastamonu'nun, Bartın'ın, Sakarya'nın geçim kaynağı fındığa ziraat odaları toprak maliyetini katmadan çalışan ailenin iş gücünü hesap etmeden 118-120 lira maliyet biçtiler. Fındık üreticisi ‘maliyet 140 liradan aşağı değildir’ dedi. Biz en az 160 lira olsun, hatta Trabzon milletvekillerimiz 180 liranın altında o zorlu coğrafyayı kurtarmayacağını söylediler. 165 liradan aşağı bir fiyat, gerçekten kabul edilebilecek bir fiyat değildir. Ama birileri utanmadan, sıkılmadan erinmeden 130 lira fiyat açıkladılar; yazıklar olsun onlara, yazıklar olsun” dedi.

‘500 BİN ÇİFTÇİ KAYIP’ Türkiye’de 2,8 milyon olan çiftçi sayısının 2,3 milyona düştüğünü belirten Özel, “Yani 20 yılda nüfus, 20 milyon arttı ama 500 bin çiftçi kayıp. Bunlar büyük şehirlere gittiler, umudu fındık bahçesinden, üzüm bağından, çay bahçesinden, narenciye ağacından kestiler, gidip ucuz emek iş gücü olarak büyük şehirlerin ya çalışanları ya işsizleri oldular. Onlar gittiği için o günden bugüne Hollanda kadar toprak, Hollanda'nın yüzölçümü kadar toprak 26 milyon dekar toprak ekilmiyor, dikilmiyor. Bugün ortalama bir çiftçinin yaşı 58; yani bütün çiftçilerin yaş ortalaması 58. Bunun 30'lu yaşlarda olması gerekir. Yapılan bütün araştırmalar, her 4 genç çiftçiden 3’ünün tarım dışı bir alanda gelecek beklentisi olduğunu ortaya koyuyor. Hani Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan çıkıp ‘beka sorunu var’ diyorlar ya; al sana beka sorunu. Bir ülkede nüfus artıyor çiftçi sayısı azalıyorsa, çiftçi yaş ortalaması 58 olduysa, gençler kendi tarlasında çalışmak oradan bereket fışkırtmak yerine sanayiye işçi oluyorlarsa, işte sana beka sorunu” diye konuştu.

‘YAZIKLAR OLSUN BÖYLE DÜZENE’ Dünyada fındıkla ilgili toplam piyasa değerinin 130 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Özel, “Dünyadaki fındıkla ilgili toplam piyasa 130 milyar dolar; büyük para, çok büyük para. Bu fındığın yüzde 70’i Türkiye'de üretiliyor. Yüzde 70 yani dünyadaki 130 milyar dolarlık piyasanın 100 milyar dolarlık kısmı burada üretiliyor. Peki siz fındıktan ne alıyorsunuz? 2 milyar dolar. Yüzde 2’si. Yani şöyle görmek lazım sepet, çelek senin sırtında, çeleği sen sırtlıyorsun, ışkını, otunu sen alıyorsun, ilacını, gübresini sen koyuyorsun, bütün gün sen çalışıyorsun, parayı dünya devi şirketler kazanıyor. Yazıklar olsun böyle düzene. Bu yüzden bu düzen değişmelidir” ifadelerini kullandı.

‘ŞİRKET DOSTLARININ FİYAT, REKORTE OYUNUNA GELMEYİN; SABREDİN’ Milletin borçları nedeniyle fındığı alelacele sattığını, bunun da fiyatı etkilediğini kaydeden Özel, “Elbette zorlukların farkındayım. Zor biliyorum ama büyük bir oyun oynanıyor. Eğer bu 130 lira fiyat açıklandı siz yarın bahçeye varırsınız, topladığınız fındığı devire koyarsanız, maalesef fiyat daha da aşağıya gelecek. Ama aslında rekolte düşük; biraz sabredebilirsek, ‘bu fiyata fındık yok’ diyebilirsek, birazcık bekleyebilirsek, bu fiyat bu sefer mecbur yukarıya doğru gidecek. Buradan size şunu söylüyorum; bu yabancı şirket dostlarının fiyat oyununa, rekolte oyununa gelmeyin; sabredin. Elinizdeki avuçtakini bedava çıkarmayın, hep birlikte mücadele edeceğiz” diye konuştu.

‘MESELE SADECE FINDIKTA DEĞİL’ Emekli maaşlarının az olduğuna yönelik söylemlerini sürdüren Özel, şöyle konuştu: “Tayyip Bey diyor ki; ‘emekliye 100 milyar yok, emekliye asgari ücret veremem’, geçen sene arkadaşlarım 5’li çete yüksek iş kapasitesine sahip toplam 43 firma var. O 43 firmanın geçen sene 660 milyar vergi borcunu yani çalışmış kazanmış, fatura kesmiş, devletten parasını almış, kar etmiş, vergi çıkmış 660 milyar. Bu parayı Meclis’te bir önergeyle affettiler. Kimin, 5’li çetenin, adını bildiğiniz müteahhitlerin, yandaşların, kendi arkadaşlarının; 660 milyarı bulanlar emekliye 100 milyar bulmadılar. Tabii rekolte ne olacak belli değil ama kaba bir hesapla size 130 lira değil 180 lira fındık parası verecek olsalar bunun karşılığı da 50-60 milyar bile değil. 660 milyarı bulanlar, size 60 milyar, emekliye 100 milyar emekçiye asgari ücretliye 150 milyar bulamıyor. Yani bu iktidarın yerinde zengini değil de milleti seven bir iktidar olsa o 660 milyarı alsa, para sana da yetecek ona da yetecek öbürüne de yetecek. Fındık olacak 180 lira, emekli maaşı olacak 17 bin 500 lira, asgari ücret alacak enflasyon zammını, hepsi olacak. Onun için ne yapmak lazım, onun için bu rantın iktidarını değiştirip halkın iktidarını kurmak lazım. Mesele sadece fındıkta değil.”

‘BIKTIK BAKAN EVLATLARINA BAKMAKTAN’ Özel, “Tayyip Bey’in memleketi Rize’ye gittim. Çay 19 lira, maliyet fiyat 17 lira. Bakın 19 lira maliyet 17 lira fiyat, Rize isyanda. Rize Meydanı’na iğne atsan yere düşmüyor, doldurmuşuz sonra kendisi gitti Rize’deki alaka hoşuna gitmemiş, orada bana kafa tutuyor. ‘Rize ile aramıza kimse giremez’ diyor. Ey Erdoğan, senin zenginlerle aranda su sızmıyor. Rize’nin kardeşi benim, evladı benim. Rizeli Rize’de doğup da çaycıyı unutanı, Giresunlu, Karadenizli olup da fındıkçıyı sömüreni asla ve asla artık sahiplenmeyecek. Bundan sonra zaman vatan evlatlarının birbirine sahip çıkma zamanıdır. Bıktık bakan evlatlarına bakmaktan, biraz da bizim yüzümüz gülsün artık” dedi.

‘FINDIKTA BU FİYAT KARADENİZ’E İHANET FİYATIDIR’ Özgür Özel, fındık fiyatının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Fındıkta bu fiyat Karadeniz’e ihanet fiyatıdır. Karadeniz’in emeğine nankörlüktür, bu fiyatı kabul etmiyoruz. 130 liralık fındık fiyatını, kabul eden var mı? Bu fiyatı kabul edecek miyiz? Direnecek miyiz? Hep birlikte mücadele edeceğiz. Fındık üreticisini küçük, hakir görüyorlar ona yukarıdan bakıyorlar onu bir karınca gibi ezmek istiyorlar. Buradan bütün Türkiye’ye söylüyorum fındık üreten kardeşlerim, Giresunlular, Ordulular, sizi onlara karınca gibi ezdirmeyiz, karıncanın kardeşi var o da Cumhuriyet Halk Partisi’dir” dedi.

‘GEÇİM YOKSA SEÇİM VAR’ “Buradan son uyarımı bir kez daha Sayın Erdoğan’a yapıyorum” diyen Özel, şöyle konuştu: “Bak, 10 bin liralık beğenmediğimiz sefalet ücreti dediğimiz emekli maaşı ocak ayında 25 kilo dana kıyma alıyordu, ‘zam yaptım’ dediğin 12 bin 500 lira 20 kilo dana kıyma alıyor. Ocak’tan bugüne bile emeklinin sofrasından 5 kilo dana kıyma kayıp. Asgari ücret perişan durumda. Ocak ayında 9 çeyrek altın alan asgari ücret, bugün 7 çeyrek altın alamıyor. Ve şunu herkes görmeli ki ne asgari ücretle ne bu emekli maaşı ile ne 130 lira fındıkla ne bu çay parası ile ne bu buğday parası ile artık geçim olmaz. 130 lira fındıkla geçim olur mu? Peki, geçim olmazsa ne olur? Geçim yoksa seçim var arkadaşlar, geçim yoksa seçim var.”

‘EMEĞİNİZİ SÖMÜRTENLERE TESLİM OLMAYACAĞIZ’ ‘Fındıkçının hakkını yedirmeyeceğiz’ diyen Özel, “130 lira fiyat verirsen geçim olmaz artık, çare seçimdir. Giresun’un güzel insanları çaresiz değilsiniz. Hep beraber olursak ki en güzel örneği burada gösteriyorsunuz. Eğer siz birlikte olursanız, siz böyle omuz omuza verirseniz, el ele tutuşursanız, bunlara karşı birlik olursanız bunlar bizi yenemezler. Yenemediler, yenemeyecekler. Onlara, kartellere tek başına bir firmaya hepinizin emeğinizi sömürtenlere teslim olmayacağız. Giresun’un, Ordu’nun fındıkçının hakkını yedirmeyeceğiz, hep beraber olacağız, mücadele edeceğiz. Biz kazanacağız. Tayyip Bey, ben söylemiyorum Giresun söylüyor, ben söyletmiyorum sen söyletiyorsun. 130 liraya fındık sat, diyorsun onlar da erken seçim diyorlar hadi bakalım” dedi.