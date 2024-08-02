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        Özgür Özel: Açıklanan fındık fiyatı üreticiye ve fındıkla yaşayan kentlere ihanettir (3)

        BULANCAK'TAKONUŞTUCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun'da katıldığı 'fındık mitingi' sonrası Bulancak Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 17:21 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:25
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        Özgür Özel: Açıklanan fındık fiyatı üreticiye ve fındıkla yaşayan kentlere ihanettir (3)
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        BULANCAK’TAKONUŞTU

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun’da katıldığı ‘fındık mitingi’ sonrası Bulancak Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada ilçe meydanında kendisini folklor oyunları gösterileriyle karşılayan kalabalığı selamlayan Özel, yerel seçimlerde Bulancak’ta partilerine verilen destek için teşekkür etti.

        ‘BU ÜLKEYİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN PARTİSİ YÖNETECEK’

        Seçimlerden birinci parti olarak çıktıklarını söyleyen Özel, “47 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini birinci parti yaptınız. Bundan sonra da hep birlikte çalışarak önümüzdeki ilk seçimde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini genel seçimlerde de birinci parti yapacağız, iktidar yapacağız. Bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi yönetecek. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlere resmi bir ittifakla girmedi. Parti olarak tektik ama büyük bir ittifakımız vardı. Yeni ittifakın adı Türkiye İttifakı’dır. Türkiye İttifakı sosyal demokratlardan, muhafazakar demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, Türkiye’nin bütün demokratlarından oy alır. Türkiye İttifakı renklerini karşımızda duran ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye İttifakı, milli takım gol atınca ayağa kalkanlar, Filenin Sultanları ile birlikte gözyaşı dökenlerdir” dedi.

        ‘BİZ ÖTEKİSİ OLMAYAN BİR PARTİYİZ’

        Filenin Sultanları’nı olimpiyatlarda desteklemek için Paris’te olacağını kaydeden Özel, “İnşallah Filenin Sultanları yarınki maçı da başardıktan sonra çeyrek finale çıkacaklar. Buradan ilan ediyorum çeyrek final maçında Filenin Sultanları’nı desteklemek için o salonda olacağım. Hepinizin selamlarının Fransa'ya, Paris’e götüreceğim. Ayrıca sadece belediye başkanını tebrik etmeye gelmedim. Hangi siyasi partinin mensubu olursa olsunlar belediye meclis üyelerini de seçildikleri için kutluyorum. Biz bugün burada iktidarız ancak muhalefete önem veriyoruz. Onların uyarılarına, onların tenkitlerine açığız. Bulancak için iyi işleri hep beraber yapacağız. Onların önerileri de Bulancak için kıymetlidir. Biz ötekisi olmayan bir partiyiz. Biz 31 Mart'ta kaybedeni olmayan bir zafer kazandık. 31 Mart'ın galibi Bulancak'tır, kaybedeni yoktur” diye konuştu.

        ‘HEPİNİZİ BİRDEN İKTİDAR YAPMAYA GELİYORUZ’

        Halkın iktidarını kurmaya geldiklerini kaydeden Özel, “Baba ocağı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin kurulan ilk partisidir. Bu partinin kapıları geçmişte olduğu gibi şimdi de herkese açıktır. Herkes baba ocağında doğar, büyür. Günü gelince kimi büyüğünü arar gider, kimi küçüğüyle yetinir, baba ocağında oturur. Ama giden bilir ki bir gün başım sıkışırsa döneceği yer bellidir. Baba ocağının çorbası kaynamakta, bacası 101 yıldır tütmektedir. O baba ocağı hepinizindir. Dedenizin, babanızın partisidir. Ne zaman gelirseniz yeriniz hazırdır. Baba ocağınızın tapusu ne bende ne Kemal Bey’dedir. Rahmetli Ecevit'te de yoktu. İsmet Paşa’da da bu ocağın tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunu için başı sıkışanı, dara düşeni biz 130 liralık fındık parasıyla geçinemeyeni, yoksulluk çekeni, 12 bin 500 lira emekli parasıyla; kira olsa kiraya, geçim olsa geçime yetmez. Zorluk çekenleri, borcunu ödeyemeyen esnafları hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmaya çağırıyorum. 70'lerde Ecevit'in başbakanlığında nasıl Türkiye'deki işçilerin, köylülerin, mağdurların, yoksulların, esnafların yüzü güldüyse, yine yüzünü güldürmeye geliyoruz. Hepinizi birden iktidar yapmaya geliyoruz. Halkın iktidarını kurmaya geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hepinizi çok seviyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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