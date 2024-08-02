Özgür Özel: Açıklanan fındık fiyatı üreticiye ve fındıkla yaşayan kentlere ihanettir (3)

BULANCAK’TAKONUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun’da katıldığı ‘fındık mitingi’ sonrası Bulancak Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada ilçe meydanında kendisini folklor oyunları gösterileriyle karşılayan kalabalığı selamlayan Özel, yerel seçimlerde Bulancak’ta partilerine verilen destek için teşekkür etti.

‘BU ÜLKEYİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN PARTİSİ YÖNETECEK’

Seçimlerden birinci parti olarak çıktıklarını söyleyen Özel, “47 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini birinci parti yaptınız. Bundan sonra da hep birlikte çalışarak önümüzdeki ilk seçimde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini genel seçimlerde de birinci parti yapacağız, iktidar yapacağız. Bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi yönetecek. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlere resmi bir ittifakla girmedi. Parti olarak tektik ama büyük bir ittifakımız vardı. Yeni ittifakın adı Türkiye İttifakı’dır. Türkiye İttifakı sosyal demokratlardan, muhafazakar demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, Türkiye’nin bütün demokratlarından oy alır. Türkiye İttifakı renklerini karşımızda duran ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye İttifakı, milli takım gol atınca ayağa kalkanlar, Filenin Sultanları ile birlikte gözyaşı dökenlerdir” dedi.

‘BİZ ÖTEKİSİ OLMAYAN BİR PARTİYİZ’ Filenin Sultanları’nı olimpiyatlarda desteklemek için Paris’te olacağını kaydeden Özel, “İnşallah Filenin Sultanları yarınki maçı da başardıktan sonra çeyrek finale çıkacaklar. Buradan ilan ediyorum çeyrek final maçında Filenin Sultanları’nı desteklemek için o salonda olacağım. Hepinizin selamlarının Fransa'ya, Paris’e götüreceğim. Ayrıca sadece belediye başkanını tebrik etmeye gelmedim. Hangi siyasi partinin mensubu olursa olsunlar belediye meclis üyelerini de seçildikleri için kutluyorum. Biz bugün burada iktidarız ancak muhalefete önem veriyoruz. Onların uyarılarına, onların tenkitlerine açığız. Bulancak için iyi işleri hep beraber yapacağız. Onların önerileri de Bulancak için kıymetlidir. Biz ötekisi olmayan bir partiyiz. Biz 31 Mart'ta kaybedeni olmayan bir zafer kazandık. 31 Mart'ın galibi Bulancak'tır, kaybedeni yoktur” diye konuştu.