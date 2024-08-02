Özgür Özel: Açıklanan fındık fiyatı üreticiye ve fındıkla yaşayan kentlere ihanettir (4)

INSTAGRAMERİŞİM ENGELİNE TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulancak Belediye Başkanlığı ziyareti sonrası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu ‘Instagram'a erişim engeli getirilmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Erişim engelline tepki gösteren Özel şunları söyledi: Instagram konusunda bir küresel saçmalık bir de ulusal saçmalık yaşanıyor. Küresel saçmalık; meta denilen 'Instagram' ve Facebook’un sahibi olduğu kuruluşun Haniye ile ilgili paylaşımlarından dolayı o paylaşımları kısıtlama getirmesi. Ulusal saçmalık da bunu protesto etmek için Instagram’ın tamamen kapatılması. Bu kararların ikisinin de kabul edilebilir bir tarafı yok. Bir hizmet sağlayıcının böyle bir sosyal medya ortamının kendi ülkesinin çıkarlarının ya da kendi ülkesinin eleştirildiği durumda özgürlükleri kısıtlaması kendi bindiği dalı kesmektir. Orası bir özgürlük ortamı, her fikir özgürce ve kısıtlanmadan suç içermedikten sonra paylaşılabilmeli. Bunu kısıtlayan META da yanlış yapıyor ama bunu görüp buna misilleme yapmak için Instagram‘ı; dünya kadar insan oradan haberleşiyor, ticaret yapıyor, sipariş veriyor ve dünya kadar genç Türkiye’de Instagram‘ı kullanıyor. Ve buna kısıtlama getiriyorsunuz. Tamamen saçmalık. Tamamen yanlış. Ve bu kararı hangi kafa nasıl alıyor. Mesela bu kararı alıp nerede ilan ettiniz. Bu karara hangi yargı merciinde nasıl itiraz edilecek. Bunların ortada düzenlemeleri yok ve tamamen kabul edilemez sansürcü bir zihniyet. Bunu yapanlar gerçekten çağ dışı insanlar. Ben bütün gençlere şunu hatırlatmak istiyorum. Bugün Türkiye’yi yönetenler canları istediğinde 2-3 gün Instagram‘ı kapatabiliyorlar. Genç seçmenler, yerel seçimlerde yasaklı zihniyete dersini vermişti. Genel seçimlerde de hep beraber bunlardan kurtulacağız. Bir daha Türkiye’de internet ve sosyal medya erişimine hiç yasak gelmeyecek. Bunları, yasak gelmemesi için gençlerin bugünkü iktidarı iktidardan engellemesi, yasaklaması gerekiyor. Hep birlikte bugünkü iktidarı engelleyeceğiz bir daha kimse Instagram‘ı, Twitter’ı sosyal medyayı engelleyemeyecek" dedi.