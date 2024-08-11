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        Düğünde maganda kurşunu 1 can aldı, 1 yaralı

        GİRESUN'un Eynesil ilçesinde düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açılması sonucu davetlilerden Hüseyin Ölçücü (58) hayatını kaybetti, Bilal Yetim (62), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 00:49 Güncelleme: 11.08.2024 - 00:55
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        Düğünde maganda kurşunu 1 can aldı, 1 yaralı
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        GİRESUN'un Eynesil ilçesinde düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açılması sonucu davetlilerden Hüseyin Ölçücü (58) hayatını kaybetti, Bilal Yetim (62), ağır yaralandı.

        Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Ören beldesinin Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Açık havada düzenlenen düğünde kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla rastgele havaya ateş edildi. Mermilerin isabet ettiği Hüseyin Ölçücü ve Bilal Yetim, ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Yetim ve Ölçücü, düğündekiler tarafından Eynesil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan yaralılardan Hüseyin Ölçücü, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedaviye alınıp, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Bilal Yetim'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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