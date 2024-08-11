Düğünde maganda kurşununda ölü sayısı 2 oldu

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açılması sonucu davetlilerden Hüseyin Ölçücü (58) hayatını kaybetti, ağır yaralı hastaneye kaldırılan Bilal Yetim (62) de kurtarılamadı. Jandarma 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Muhterem D.'yi gözaltına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Ören beldesinin Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Açık havada düzenlenen düğünde kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla rastgele havaya ateş edildi. Mermilerin isabet ettiği Hüseyin Ölçücü ve Bilal Yetim, ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Yetim ve Ölçücü, düğündekiler tarafından Eynesil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan yaralılardan Hüseyin Ölçücü, kurtarılamadı. Aynı hastanede tedaviye alınıp, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Bilal Yetim de hayatını kaybetti.