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        Düğünde maganda kurşununda ölü sayısı 2 oldu

        GİRESUN'un Eynesil ilçesinde düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açılması sonucu davetlilerden Hüseyin Ölçücü (58) hayatını kaybetti, ağır yaralı hastaneye kaldırılan Bilal Yetim (62) de kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 11:58 Güncelleme: 11.08.2024 - 12:00
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        Düğünde maganda kurşununda ölü sayısı 2 oldu
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        GİRESUN'un Eynesil ilçesinde düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açılması sonucu davetlilerden Hüseyin Ölçücü (58) hayatını kaybetti, ağır yaralı hastaneye kaldırılan Bilal Yetim (62) de kurtarılamadı. Jandarma 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Muhterem D.'yi gözaltına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Ören beldesinin Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Açık havada düzenlenen düğünde kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla rastgele havaya ateş edildi. Mermilerin isabet ettiği Hüseyin Ölçücü ve Bilal Yetim, ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Yetim ve Ölçücü, düğündekiler tarafından Eynesil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan yaralılardan Hüseyin Ölçücü, kurtarılamadı. Aynı hastanede tedaviye alınıp, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Bilal Yetim de hayatını kaybetti.

        O ANLAR KAMERADA

        2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olaya ilişkin jandarma ekiplerinin incelemesinde, kurşunların ateşlendiği tabanca ve sahibine yönelik çalışmada Muhterem D. gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu sürüyor. Hayatını kaybedenlerin, bugün toprağa verileceği öğrenildi. Olay sonrası yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yaralananlara çevredeki vatandaşların müdahale etmesi yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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