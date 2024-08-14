Giresun'da kayıp kadının cansız bedeni derede bulundu

GİRESUN'da 2 gün önce kaybolan Sezen Sarısaray'ın (27), dere kenarında cansız bedeni bulundu. İncelemede, Sarısaray'ın başında darbe izine rastlandı.

Merkeze bağlı Duroğlu beldesi Aksu Mahallesi'ndeki evinden 2 gün önce çıkan Sezen Sarısaray, bir daha geri dönmedi. Ailenin kayıp başvurusu sonrası jandarma, polis, AFAD ve AKUT ekipleri, kentte arama çalışması başlattı. Aramalar sonrası kayıp kadın, jandarma arama tarama köpeği tarafından evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ölü bulundu. Başında darbe izine rastlanılan Sarısaray'ın cenazesi, savcılık incelemesi ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.