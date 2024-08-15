Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, 3 kişiye umut oldu

GİRESUN'da beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen İbrahim Başoğlu'nun (66), 2 böbreği ile karaciğeri 3 kişiye umut oldu.

Olay, geçen pazar günü Bulancak ilçesinde meydana geldi. Dengesini kaybederek düşen ve başını çarpan İbrahim Başoğlu, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Başoğlu, acil ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavisi süren Başoğlu'nun, dün beyin ölümü gerçekleşti. Durumu öğrenen ailesi, Başoğlu'nun organlarını bağışlama kararı aldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Organ Nakil Birimi'nde görevli hekimlerin sabah saatlerinde geldiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başoğlu'nun 2 böbreğiyle, karaciğeri alındı. Organlar, bağış bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere Erzurum'a gönderildi.