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        Fındık topladığı yamaçtan düşüp, öldü

        GİRESUN'un Görele ilçesinde fındık toplarken yamaçtan yuvarlanan Fatma Arslan (41), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 01:14 Güncelleme: 17.08.2024 - 01:14
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        Fındık topladığı yamaçtan düşüp, öldü
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        GİRESUN’un Görele ilçesinde fındık toplarken yamaçtan yuvarlanan Fatma Arslan (41), hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde ilçenin Tekgöz köyünde meydana geldi. Bahçesinde fındık toplayan Fatma Arslan, dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arslan, kaldırıldığı Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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