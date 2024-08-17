Fındık topladığı yamaçtan düşüp, öldü

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Tekgöz köyünde meydana geldi. Bahçesinde fındık toplayan Fatma Arslan, dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arslan, kaldırıldığı Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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