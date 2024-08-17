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        Dere yatağında cesedi bulunan Sezen'in ölümünde 4 tutuklama

        GİRESUN'da kayıp olarak aranırken dere yatağında cesedi bulunan ve başında darbe izine rastlanan Sezen Sarısaray'ın (27) ölümüne ilişkin soruşturmada cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 1'i çocuk, 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 13:26 Güncelleme: 17.08.2024 - 13:30
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        Dere yatağında cesedi bulunan Sezen'in ölümünde 4 tutuklama
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        GİRESUN'da kayıp olarak aranırken dere yatağında cesedi bulunan ve başında darbe izine rastlanan Sezen Sarısaray’ın (27) ölümüne ilişkin soruşturmada cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 1’i çocuk, 4 şüpheli tutuklandı.

        Merkeze bağlı Duroğlu beldesi Aksu Mahallesi'ndeki evinden 13 Ağustos’ta çıkan Sezen Sarısaray, bir daha geri dönmedi. Ailenin kayıp başvurusu sonrası jandarma, polis, AFAD ve AKUT ekipleri, kentte arama çalışması başlattı. Jandarma arama köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda 2 gün sonra kayıp kadın, evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta Tekke Mahallesi’nde dere yatağında ölü bulundu. Başında darbe izine rastlanılan Sarısaray'ın cenazesi, otopsisi sonrası merkeze bağlı Ortaköy’deki aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sezen Sarısaray'ın ölümüne ilişkin cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında B.K. (20), E.Ş. (19), M.T. (19) ve kardeşi E.T. (13), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tamamlanan ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından ‘kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.

        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili sürdürülen soruşturmaya dair yazılı açıklama yaptı. Ölüm olayının cinayet şüphesi barındırması üzerine 1’i çocuk, 4 şüphelinin ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandığı belirtilen açıklamada, CMK’nın 153/2-a-1 maddesi gereğince dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği, soruşturma işlemlerinin devam ettiği ve gerek görülmesi durumunda gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verileceği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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