Dere yatağında cesedi bulunan Sezen'in ölümünde 4 tutuklama

GİRESUN'da kayıp olarak aranırken dere yatağında cesedi bulunan ve başında darbe izine rastlanan Sezen Sarısaray’ın (27) ölümüne ilişkin soruşturmada cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 1’i çocuk, 4 şüpheli tutuklandı.

Merkeze bağlı Duroğlu beldesi Aksu Mahallesi'ndeki evinden 13 Ağustos’ta çıkan Sezen Sarısaray, bir daha geri dönmedi. Ailenin kayıp başvurusu sonrası jandarma, polis, AFAD ve AKUT ekipleri, kentte arama çalışması başlattı. Jandarma arama köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda 2 gün sonra kayıp kadın, evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta Tekke Mahallesi’nde dere yatağında ölü bulundu. Başında darbe izine rastlanılan Sarısaray'ın cenazesi, otopsisi sonrası merkeze bağlı Ortaköy’deki aile kabristanlığında toprağa verildi.