Giresun'da fındık bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Gültepe köyünde meydana geldi. Ömür Kesim yönetimindeki 28 RE 534 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yamaç arazideki fındık bahçesine yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Kesim'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömür Kesim'in cenazesi, Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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