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        Yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralandı; kaza kamerada

        GİRESUN'da yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunun çarptığı Gülşen Oksal (61), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 00:32 Güncelleme: 31.08.2024 - 00:35
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        Yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralandı; kaza kamerada
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        GİRESUN'da yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunun çarptığı Gülşen Oksal (61), ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Giresun- Dereli karayolunun Barça köyü mevkisinde meydana geldi. Y.K. yönetimindeki 61 K 14563 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen Oksal'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Oksal, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 

        Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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