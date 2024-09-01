Giresunspor - Nazillispor: 1-0
STAT:Çotanak Spor Kompleksi HAKEMLER: Can Cengiz, Ali Uğurtan Demirtaş, Anıl KüçükkaracaGİRESUNSPOR: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk.
STAT:Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Can Cengiz, Ali Uğurtan Demirtaş, Anıl Küçükkaraca
GİRESUNSPOR: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 84 Emirhan Akçay), Mehmet Keskin, Barış Gün, Arda Kılıç, Furkan Kütük, Arda Cebeci, Lütfü Kara (Dk. 84 Miraca Çakıroğlu), Şahin Dik, Alperen Köşker (Dk. 73 Emre Nizam) , Emircan Korkmaz (Dk. 61 Arda Kabaca)
NAZİLLİSPOR: Mustafa Güngör, Kıraç Baş (Dk. 46 Gökmen Aydoğdu), Onur Yeniçulha, Enes An, Selçuk Hakalmaz, Seran Güler, Cumhur Yılmaztürk, Emrullah Ertuş (Dk. 65 Abdullah Beytaş), Ali Ateş (Dk. 65 Melih Öztürk), Kürşat Babamoğlu (Dk. 86 Kutsal Manici), Furkan Türközü (Dk. 86 Utku Çarkçı)
GOL: Dk. 13 Şahin Dik (Giresunspor)
KIRMIZI KART: Dk. 45+3 Serkan Güler (Nazillispor)
SARI KARTLAR: Arda Kılıç, Barış Gün (Giresunspor) Ali Ateş, Furkan Türközü, Emrullah Ertuş, Enes An (Nazillispor)
TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Giresunspor, sahasında Nazillispor'u 1-0 yendi. Giresunspor'un golü 13'üncü dakikada Şahin Dik'ten geldi. Maçta Nazillispor'dan Serkan Güler de kırmızı kart gördü.
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