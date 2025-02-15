Kamyon, otomobile çarptı; 4 ölü (2)

ÖLÜSAYISI 4'E ÇIKTI; TAZİYEYE GİDİYORLARMIŞ

Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyonun çarptığı otomobilde sürücü Temel ile eşi Ayşe Kutver, kayınvalidesi Hatun Kaya'nın hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Hatun Yurdakul (68) da tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybedenlerin, bir akrabalarının cenazesine katılmak için Tirebolu ilçesine bağlı Karaahmetli köyüne taziyeye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

VALİ SERDENGEÇTİ'NDEN TAZİYE

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, kamyon şoförünün gözaltına alındığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili taziye mesajı yayımladı. Trafik kurallarına uymanın önemine vurgu yapan Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazda vefat eden 4 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Lütfen trafikte her kurala istisnasız uyalım. Sevdiklerinize kavuşmak için çıktığınız yol, geride gözyaşı ve acı bırakmasın" ifadelerini kullandı.