Giresunspor - Bucaspor 1928: 1- 2

2'nci Lig'in 23'üncü haftasında Giresunspor sahasında Bucaspor 1928'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla ev sahibi ekip 0 puanda kalırken, İzmir ekibi puanını 35’e yükseltti.

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