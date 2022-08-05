Espiye'de yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler çocuk şenliğinde buluştu

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GİRESUN (AA)- Espiye İlçe Müftülüğünce yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik çocuk şenliği düzenledi.

Mescidi Aksa Cami bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim, sure, dualar ve ilahiler okundu. Şiir dinletisi gerçekleştirilen programda 4-6 yaş öğrencileri gösteri sundu.

Şenlikte öğrencilere oyunlar oynayarak eğlendi. Öğrencilere dondurma ve içecek ikram edildi.

İlçe Kaymakamı Taner Tengir, burada yaptığı konuşmada, Kur'an kurslarına çocuklarına gönderen velilere teşekkür ederek, "Gerçekten çok doğru bir karar vermişsiniz. Çocuklarınızı Espiye Müftülüğü'nün denetiminde çok güzel bir eğitim yuvasına emanet etmişsiniz." dedi.

​​​​​​​Giresun İl Müftüsü Ramazan Topçan ise Espiye'de yaz kurslarında bin 300 öğrencinin Kur'an eğitimi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu eğitimde çocuklarımız temel dini bilgilerle birlikte harfleri, şekilleri, sayıları ve birçok kavramları öğreniyorlar. Bu eğitimlerdeki hareket noktamız Peygamber Efendimizin 'çocuklarınız eğitim çağına geldiğinde onlara Kur'anı öğretiniz' hadisidir. Çocukların annelerine sesleniyorum, çocuklarınızı Kur'an kurslarına göndermekle çok isabetli bir karar verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum."

Etkinliğe Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karakayalı, İlçe Müftüsü Osman Gülbe, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Birkan Erden, öğrenciler ve veliler katıldı.





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