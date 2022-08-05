Giresunspor, Talha Ülvan'ı transfer etti

Muharrem Ayı Orucu ne zaman ve nasıl tutulur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, defans oyuncusu Talha Ülvan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu Talha Ülvan ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Talha Ülvan'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arması altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.