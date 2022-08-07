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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor-Adana Demirspor maçının ardından

AA

Giresunspor-Adana Demirspor maçının ardından

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Adana Demirspor'a 3-2 yenilen Bitexen Giresunspor'un antrenörü İlker Avcıbay, pozisyonlar bulmalarına rağmen sonuca gidemediklerini belirterek, "Ama bugün böyle olduğu için ilerleyen süreç için endişemiz yok. Biz bunları göğüsleyip, oyuncularımızla bunları değerlendirip eksik yönlerimizi kapatarak, güçlenerek devam edeceğiz." dedi.

Avcıbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeni kurulan bir takım olduklarına işaret etti.

Geçen sezondan beri devam eden bir oyun karakteri ve felsefelerinin olduğunu dile getiren Avcıbay, "Yeni gelen arkadaşlarımıza da bu felsefeyi aşılamaya çalışıyoruz. Bugün oyunun bölümlerinde zaman zaman bu felsefemizi gerçekleştirdik. Sonuç alacağımız, öne geçeceğimiz pozisyonlar da oldu, bunlar futbolun içinde var ama geleceğe dönük pozitif mesajlar aldık." diye konuştu.

Rakibin çok pozisyona girmediğini aktaran Avcıbay, şunları kaydetti:

"Oyunun ilk bölümünün kontrolü bizde olmasına rağmen onlar usta ayaklarla sonuca gittiler. Biz sonuca gidemedik, ama bugün böyle olduğu için ilerleyen süreç için endişemiz yok. Biz bunları göğüsleyip, oyuncularımızla bunları değerlendirip eksik yönlerimizi kapatarak, güçlenerek devam edeceğiz. Ligin başındayız ve yeni oluşan bir takımız. Burada sağduyulu ve hep desteklere devam etmek lazım."


- Montella: "Taraftarlarımızın da gösterdiğimiz ruh ve karakterden dolayı takımlarıyla gurur duyduklarını düşünüyorum"


Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella da ligin başında olduklarını ifade ederek, geliştirmeleri gereken çok farklı noktalar olduğunun altını çizdi.

Özellikle topun yönetiminde biraz daha ileri gitmeleri ve topa daha iyi sahip olmaları gerektiğini vurgulayan Montella, "Özellikle ikinci yarı mesafeler de açıldıkça kendi kalitemizi geliştirebilirdik ama ligin başında olduğumuz için, bunları geliştirmek için hala zamanımız var. O yüzden bu konuda çok çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Montella, bir gazetecinin "en iyi Adana Demirspor'u ne zaman izleyeceğiz" sorusunu, şöyle cevapladı:

"Galibiyetin zor olacağını biliyorduk, 3-1'i bulmak bizi maçın sonuna kadar getirdi. 'En iyi Adana Demirspor'u ne zaman izleyeceğiz?' sorusuna gelirsek de bunu zaman gösterecek, çünkü bireysel olarak gelişmesi gereken futbolcularımız var, hem de takım halinde gelişmesi gereken noktalar var. O nedenle bunu zamana yaymamız gerekiyor ama sanırım bizim taraftarlarımızın da gösterdiğimiz ruh ve karakterden dolayı takımlarıyla gurur duyduklarını düşünüyorum."


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