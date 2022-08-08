Giresun'da şiddetli yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da şiddetli yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

AA

Giresun'da şiddetli yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da sağanak sonrası oluşan hasarların giderilmesi çalışmaları devam ediyor.

Giresun merkez ve Keşap ilçesinde dün öğleden sonra başlayan ve gece geç saatlere kadar süren yağış nedeniyle bazı yollarda heyelan meydana geldi.

Bazı köylerde dere taşkınları sonucu ev ile iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

İlgili kurumlarca hasar tespit çalışmalarına devam edilirken, İl Özel İdaresine bağlı ekipler yağış nedeniyle çökme ve heyelanların olduğu köy grup yollarına müdahale ediyor.

Ekipler, yollardaki hasarın giderilmesi, heyelanla yolda biriken toprakların temizlenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de Keşap-Karabulduk kara yolunda oluşan heyelanlara müdahale ediyor, ağaç ve toprak temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Keşap ilçesine bağlı Çakırlı Köyü Muhtarı Hüseyin Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 15.30'da başlayan yağışın köyde ciddi hasarlara yol açtığını söyledi.

Aydın, köy yollarında heyelanların, yine camide su baskının yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok şükür herhangi bir can kaybımız yaşanmadı. Devletimiz de tüm imkanlarıyla yağışın etkili olmaya başladığı andan itibaren gereken tüm desteği sağladı. Sayın Kaymakamımız, il genel meclis üyelerimiz hepsi yanımızdaydı. Hızlı bir şekilde yaraları sarmaya çalışıyoruz."

Keşap ilçesine bağlı Karabedir köyünde yaşayan Talip Kaya ise fındık bahçesinde heyelan meydana geldiğini söyledi.

Köydeki bir çok yerde tarım arazilerinde ciddi hasarların olduğunu vurgulayan Kaya ,"Yağış dün öğleden sonra başladı ve 4-5 saat devam etti. Köy yollarında ve tarım arazilerimizde ciddi heyelanlar söz konusu. Ama şükürler olsun can kaybımız yok. Allah beterinden muhafaza etsin inşallah." dedi.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitexen Giresunspor - Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Bitexen Giresunspor - Adana Demirspor maçının ...
Giresunspor-Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Giresunspor-Adana Demirspor maçının ardından
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Bitexen Giresunspor - Adana Demirspor: 2-3
YEREL HABERLER Bitexen Giresunspor - Adana Demirspor: 2-3
Bitexen Giresunspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bitexen Giresunspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Düğünde silahlar ateşlendi, sokakta oynayan Abdulsamet vuruldu/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Düğünde silahlar ateşlendi, sokakta oynayan ...
Düğünde silahlar ateşlendi, sokakta oynayan Abdulsamet vuruldu (2)
YEREL HABERLER Düğünde silahlar ateşlendi, sokakta oynayan ...
Giresun'da yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Giresun'da yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı
Giresun'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Giresun'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, ...
Düğünde silahlar ateşlendi, sokakta oynayan Abdulsamet vuruldu
YEREL HABERLER Düğünde silahlar ateşlendi, sokakta oynayan ...
Giresunspor'la Aksa firması arasında sponsorluk anlaşması imzaladı
YEREL HABERLER Giresunspor'la Aksa firması arasında sponsorluk ...
Giresun'da 42 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
YEREL HABERLER Giresun'da 42 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.