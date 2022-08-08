Fındık üreticilerine "ürünü zamanında ve yerden hasat edin" uyarısı

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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, çiftçilere fındıklarını zamanında ve yerden hasat etmeleri uyarısında bulundu.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun'da 2022 ürünü fındık hasadına sahil kesimde 14 Ağustos, orta kesimde 21 Ağustos ve yüksek kesimde 21 Ağustos'ta başlanacağını belirtti.

Tam, zamanında ve yerden hasat edilmeyen fındıkların verim ve randıman kaybına yol açtığına işaret eden Karan, "Fındık erken hasat edildiğinde verim kaybı yaşanabilmekte ve aflatoksin oluşabilmektedir. Üreticilerimizden fındıklarını belirlenen tarihlerde verim ve randıman kaybına uğramadan hasat etmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Karan, üreticilere pazara ihtiyaçları kadar fındık indirmeleri ve emanete ürün bırakmamalarını tavsiye ederek, bunun sağlanması halinde üreticilerin kazançlı çıkacağını vurguladı.

Tahmini fındık rekoltesinin 760 bin civarında açıklandığını anımsatan Karan, "Bundan sonra 'Rekolte çok olmuş, az olmuş.' bunu tartışmanın çok bir anlamı yok. Türkiye artık yıllık 300-350 bin ton iç fındık ihracatı yapan bir ülke. Artık 700-750 bin ton fındık rekoltesinden korkmaya gerek yok. İhracat ve iç tüketim rekolteye denk gelmekte." değerlendirmesinde bulundu.







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