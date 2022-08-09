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Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıktığı kazada 4 kişi yaralandı

AA

Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıktığı kazada 4 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta, eğlence treni raydan çıkarak yere düştü.

Kazada yaralanan biri ağır 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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