Giresun'daki lunapark kazasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

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GİRESUN (AA) - Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesine sevk edilenlerden S.K, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İki kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

- Olay

Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta eğlence treni raydan çıkarak yere düşmüş, kazada komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe, Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş yaralanmıştı.



Sinem Gülşen Dilekçe, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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