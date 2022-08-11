3. Fındık Festivali, 16 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Giresun merkeze bağlı Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, Giresunluları 16 Ağustos tarihinde yapılacak "3. Fındık Festivali"ne davet ettiklerini bildirdi.

Çetin, bir restoran düzenlediği basın toplantısında, geleneksel hale getirdikleri festivalin bu yıl üçüncüsünün organize edildiğini söyledi.

Amaçlarının Giresun kalite fındığının ismini dünyaya duyurmayı amaçladıklarını ifade eden Çetin, "En Kalite fındık Giresun'da bulunmakta. Fındığın dünyada ki, başkenti ise Giresun'dur. Dünyanın en değerli fındığı olan Giresun fındığının ismini dünyaya duyurmak istiyoruz." dedi.

Giresun halkını 16 Ağustos Salı günü yapılacak olan festivale davet eden Çetin, programda mahalli ve ulusal sanatçıların katılacağı konser etkinliğinin de düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.