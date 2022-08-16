Fındık üreticilerinin lisanslı depoya ilgi göstermesi bekleniyor

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GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, fındık üreticilerinin lisanslı depoya ilgi göstermesini beklediklerini söyledi.

Bölük, AA muhabirine, 5 yıl önce hizmete giren lisanslı deponun Türk fındığı ve üreticisi açısından büyük önem taşıdığını, bu depolar sayesinde çiftçilere birçok devlet desteği sağladığını söyledi.

Lisanslı deponun avantajlarını her yerde ve ortamda anlatmaya çalıştıklarını belirten Bölük, "Devlet tarafından sağlanan çok önemli kazanımlar var. Bunun yanı sıra fındıklar güvenle depolarda saklanıyor. Lisanslı depoya fındık üreticilerimizin gereken ilgiyi göstermelerini bekliyoruz." dedi.

Bölük, Türkiye'nin, bu ay sonunda tamamlanacak 2021-2022 fındık ihracat sezonunda 335 bin ton rakamına ulaşacağını dile getirerek, "335 bin ton fındık, 670 bin ton kabuklu etmekte. İç piyasa tüketimini de hesaba katarsak 800 bin ton fındık Türkiye'de üretilmiş ve satılmış demektir. Bu da geçmiş yılın sezon, üretim ve satış olarak iyi geçtiğini gösteriyor. Ürettiğimizin neredeyse tamamına yakınını satabilmişiz." diye konuştu.

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