AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi toprağa verildi

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GİRESUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin hayatını kaybeden annesi Ayşe Canikli, memleketi Giresun'un Alucra ilçesinde defnedildi.

Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Ayşe Canikli'nin cenazesi, Alucra'ya getirildi.

Canikli, Alucra Merkez Ulu Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Ayşe Canikli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile vatandaşlar katıldı.



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