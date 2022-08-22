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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TMO, Giresun'da fındık alımlarına başladı

AA

TMO, Giresun'da fındık alımlarına başladı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2022 ürünü fındık alımına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan TMO, Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde depo kiraladı.

Önceden "www.tmo.gov.tr" adresi üzerinden randevularını alan üreticiler, burada bu sabah saatlerinden itibaren ürünlerini teslim etmeye başladı.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, AA muhabirine, kendisinin de bu sabah ofise 54 randıman üzerinden 1100 kilogram ürün teslim ettiğini söyledi.

Karan, TMO'nun piyasada olmasının fındık piyasası ve üreticisi için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Bugünden itibaren ofis, alımlarına başladı. Yağışlardan dolayı çiftçimiz hasadını yapamadı. Fındıklarını kurutamadı. Asıl sürecin, yoğunluğun gelecek haftadan itibaren başlamasını bekliyoruz." dedi.

Fındık üreticilerinden, ürünlerini değerlendirirken TMO'dan yana tercihlerini kullanmalarını isteyen Karan, "TMO'nun alım fiyatı daha yüksek. 54 randıman gelen fındık fiyatı 55 liranın üzerine çıkmakta. Üreticimiz TMO'yu tercih ederse daha kazançlı çıkacaktır." diye konuştu.

Giresun merkeze bağlı Sayca köyünde yaşayan Ali Yıldız da 600 kilogram fındık teslim ettiğini söyledi.

Yıldız, ürününün 54 randıman geldiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Şu anda serbest piyasadaki fiyat ile TMO'nun alım rakamı arasında çok ciddi fark var. Emeğimin karşılığını almak için TMO'yu tercih ettim. 600 kilogram fındık teslim ettim ve fındığın 54 randıman geldi. Biraz daha fındığım bulunuyor, ilerleyen günlerde de onları da ofise teslim edeceğim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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