GÜNCELLEME - Giresun'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde, birbirini tabancayla vuran ve yaralanan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şehit Yüzbaşı Temel Kuğuoğlu Bulvarı'nda, A.A. ve H.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda A.A. ve H.K, birbirine tabancalarıyla ateş etti.

Olayda ağır yaralanan A.A. ve H.K, Görele Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Daha sonra ambulansla Espiye Devlet Hastanesine sevk edilen A.A, hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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