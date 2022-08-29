Giresun Valisi Ünlü'den, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

GİRESUN (AA) - Giresun Valisi Enver Ünlü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ünlü, mesajında, İstiklal Harbi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitler ile kahraman gazileri saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlara hep beraber yürümeye devam edeceklerini vurgulayan Ünlü, şunları aktardı:

"Yüzyıl önce verilen Milli Mücadele’de milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık halen tazedir. Mangal Dağı’nda mangal gibi yürekleriyle, Kara Zıpkalarıyla, 'Allah', 'Allah' naralarıyla, tüfekleriyle, kurşunları bitince Giresun bıçaklarıyla ve onlar düşünce de bileklerinin gücüyle siperlere dalan 42. ve 47. Gönüllü Alayların ruhuyla yolumuza devam ediyor ve büyük bir şevkle kökü mazide bir atiyi inşa etmek için çabalıyoruz. Bundan bir asır önce Dumlupınar’da şaha kalkan imanın rehberliğinde, birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlarımıza hep beraber yürüyeceğiz. Bugün bizlere düşen, ecdattan aldığımız emaneti daha da güçlendirmektir."

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, tarihimizin en önemli zaferlerinden birisi olduğuna işaret ederek, mesajında,"Elbette o dönemlerde 42. Gönüllü Giresun Alayı Hüseyin Avni Alparslan başkanlığında, 47. Gönüllü Giresun Alayı da Osman Ağa başkanlığında vatan savunması için büyük rol oynamıştır. Bu nedenle Giresunlular olarak ne kadar gurur duysak azdır." ifadelerine yer verdi.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı ise mesajında, 30 Ağustos'un, Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferiyle birlikte bağımsızlığımızın tüm dünyaya ilan edildiği gün olduğunu aktardı.

Tığlı, bu zaferle birlikte halkın yaktığı bağımsızlık ateşinin, esaret ve emperyalizme karşı mücadele etmek isteyen mazlum milletlere de ilham verdiğinin altını çizerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu ülkenin şanlı tarihindeki en önemli madalyalardan bir tanesi olduğunu belirtti.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise milli mücadele sonucunda kazanılan bağımsızlığımızın, milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman korunacağını ifade ederek, mesajında şunları aktardı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Afyonkarahisar ve Dumlupınar'da sizin uşaklar da vardı' sözünden de anlayacağımız gibi Büyük Taarruz'da Giresunlu atalarımızda büyük rol üstlenmiş, vatan savunmasında önemli rol almışlardır. Kuvayı Milliye ruhu içerisinde ülkemizin bölünmez bütünlüğü adına canını seve seve veren ve şehitlik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı bir kez daha anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum."



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