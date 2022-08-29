"Teknolojik Tayfa" Giresun’da çocuklarla buluştu

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GİRESUN (AA) - TRT Çocuk Kanalının sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa karakterlerinin yeni gösterisi "Teknolojik Tayfa", Türkiye turu kapsamında Giresun’da gösteri sergiledi.

Botanik Park'taki etkinliğe çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Ücretsiz tiyatro gösterisinde "Teknolojik Tayfa"nın sevilen kahramanlarını ilgiyle izleyen çocuklar, şarkılar ve oyunlara da eşlik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde hazırlanan "Teknolojik Tayfa" sahne gösterisi her gün farklı bir şehirde çocuklarla buluşuyor.

"Teknolojik Tayfa" gösterileri 11 Eylül 2022’ye kadar sürecek.

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