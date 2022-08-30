"Kadına El Kalkamaz" mottosuyla erkekler bilgilendirildi

GİRESUN (AA) - Giresun'da, "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla erkeklerin bilgilendirildiği belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada, ağustosta yayla şenlikleri, fabrikalar, park ve bahçeler gibi alanlarda yaklaşık 4 bin 600 erkeğin, "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla bilgilendirildiği aktarıldı.
Ayrıca, Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nda 1500 kadına KADES uygulamasının anlatıldığı, cep telefonlarına uygulamayı indirmelerinin sağlandığı da kaydedildi.