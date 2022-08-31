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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor Asbaşkanı Ayhan, hedeflerini anlattı:

AA

Giresunspor Asbaşkanı Ayhan, hedeflerini anlattı:


GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Ligi ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un asbaşkanı Ercan Ayhan, gelecek haftalarda alacakları iyi saha sonuçları ve ortaya koyacakları güzel futbol sayesinde Süper Lig'de ses getireceklerini söyledi.

Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona iyi başladıklarını ve ilk 4 haftada 6 puan topladıklarını belirtti.

Geçen hafta Yukatel Kayserispor karşısında mağlup olduklarını anımsatan Ayhan, bunun üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Ayhan, Giresunspor'un bu sezon ligde daha büyük başarılar hedeflediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Giresunspor yönetim kurulu olarak lige, 'mutluluk sezonu' parolasıyla girdik. Bu sezon bu parola ile ligde mücadele etmekteyiz. Büyük başarılar hedefliyoruz. Giresunspor, camiası, şehri, taraftarıyla, her şeyi ile birlik, bütünlük içerisinde mutlu bir sezon geçirmek istiyoruz. Süper Lig'deyiz ve bunun zevkini çıkartmak istiyoruz. Giresunspor gelecek haftalarda alacağı iyi saha sonuçları ve ortaya koyacağı güzel futbolla Süper Lig'de ses getirecektir."

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ayhan, birkaç güne kadar yeni isimleri kadrolarına katacaklarına dikkati çekti.

Hedeflerinin, birlik ve beraberlik içerisinde uzun bir maraton olan ligi güzel yerlerde tamamlamak olduğunun altını çizen Ayhan, "Sezon uzun bir maraton. Mutlaka inişli, çıkışlı zamanlar olacaktır. Galibiyetler de alacağız, berabere kalacağımız maçlar da olacak, yenilgiler de alacağız. Ama birlik ve beraberlikle Giresunspor'a sahip çıkıp, bu sezonu da ligde kalarak tamamlayacağız." diye konuştu.

Ayhan, ligin 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Arabam.com Konyaspor maçına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Konyaspor maçı zor olacak. Rakibimiz hem kendi sahasında hem de deplasmanda çok iyi futbol oynayabilen bir takım. Geçen hafta da Fenerbahçe'yi yendiler. Buraya da çok iddialı geleceklerdir. Bizim için takımın kim olduğu önemli değil. Biz sahaya çıkıp 90 dakika mücadele ederek galip gelmeyi hedefliyoruz."

Ercan Ayhan, yeşil-beyazlı taraftarlara, Konyaspor maçında takımlarına gereken desteği vermeleri çağrısında bulundu.

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