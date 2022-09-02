Giresun'da üreticilerin fındık kurutma mesaisi devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK- Giresun'da, hasat edilen 2022 ürünü fındığı kurutma işlemleri devam ediyor.

Üreticiler patoz işlemi ile yeşil kabuğundan ayrılan fındığı, satış öncesinde güneşte kurutmaya bırakıyor. Fındığı kurutmak için genellikle evlerin önündeki harman yerleri kullanılıyor.

Fındığı kurutacak uygun alanı bulunmayan üreticiler ise Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki kaldırımları kullanıyor. Bugünlerde kaldırımlarda tonlarca fındık serili.

- Üreticiler kaldırımda daha hızlı fındık kurutuyor

Kayadibi Mahallesi'nde fındık bahçesi bulunan Burağan Topal, AA muhabirine, fındığı kurutabileceği yeterli alanı olmadığını söyledi.

Fındığı her yıl Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki kaldırımlarda kuruttuğunu anlatan Topal, "Hasadımızı tamamladık. Şimdi de kurutma işlemimiz sürüyor. Bizim kurutma alanımız olmadığı için sahil kenarındaki kaldırımlardan faydalanıyoruz. Burada fındığımız daha hızlı kurumakta." dedi.

Topal, bu yıl mevsim şartlarının fındığı kurutmak için uygun olmasının memnuniyetini yaşadığını dile getirdi.

Üretici Hasan Yılmaz ise iki hafta süren meşakkatli ve yorucu hasat sürecinin ardından fındığı kurutmaya başladığını söyledi.

Yılmaz, "Hava şartları güzel giderse bir kaç güne ürünümüzü harmandan kaldırırız. Böylelikle günlerdir devam eden hasat sürecimiz de sona ermiş olacak." diye konuştu.

Merkeze bağlı Boztekke köyünde ikamet eden üretici Recep Apaydın da Çıtlakkale Mahallesi'nde fındık kurutma işlemine başladığını ifade etti.

- "Kaldırımlar fındıklarla kaplandı"

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, fındık hasat döneminde kentte zamanın çok daha hızlı aktığını söyledi.

Giresunlu için fındığın sadece tarımsal ya da ekonomik bir ürün olmadığını, kültürel değer niteliği taşıdığını kaydeden Şenlikoğlu, hayatın her noktasında fındığın etkilerinin görüldüğünü aktardı.

Şenlikoğlu, üreticileri kurutma telaşı sardığına işaret ederek, "Kurutma işlemi için görüldüğü gibi sahil kesimdeki kaldırımlar da kullanılmakta. Kaldırımlar fındıklarla kaplandı. Havalar bu anlamda iyi gidiyor. Bugünlerde kurutma işi daha hızlı yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Fındık jüt çuvallarda saklanmalı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan ise fındık için hasat kadar kurutma evresinin de önem taşıdığını söyledi.

Çiftçilerden kurutma işlemi yaparken dikkatli olmalarını isteyen Karan, "Hasadın artık son dönemlerine gelmeye başladık. Toplanan ürünlerin harmanlara kurutma için gelişleri hızlandı. Hasat ne kadar önemliyse, harman da o kadar önemli. Kurutmaya büyük hassasiyet göstermeliyiz. Bazen fındıkların uzun süre saklanması gerekiyor. Bunun için fındığımızı kurutmamız gerekiyor. Özellikle yağmur alması, ıslanması önlenmeli." dedi.

Karan, kurutulan fındığın jüt çuvallara konulması gerektiğinin altını çizerek, satışa kadar bekletileceği yerin de kuru ve rutubetsiz olması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.