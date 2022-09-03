Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Mejia, Murat Cem Akpınar, Borja Sainz, Doğan Can Davas, Sergio, Bajic

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Uğurcan Yazğılı, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Bytyqi, Muric, Endri Çekiçi, Muhammet Demir

Sarı kart: Dk. 27 Sergio (Bitexen Giresunpor)





GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

8. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Muric'in pasıyla Endri Çekiçi ceza sahasına girdi. Alper Uludağ'ı çalımlayan oyuncunun vuruşunda top kaleci Onurcan Piri de kaldı.

15. dakikada gelişen Giresunspor atağında Borja Sainz, Bajic'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Sehic, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

34. dakikada sol kanattan Bytyqi'nin arka direğe yaptığı ortaya Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

38. dakikada Giresunspor'da Alper Uludağ'ın kullandığı kornerde Arias kafayla topa vurdu. Sol direk dibinde kaleci Sehic, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.





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