Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Hakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Ali Tuna

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Mejia (Dk. 78 Savicevic), Murat Cem Akpınar (Dk. 64 Erol Can Akdağ), Borja Sainz (Dk. 87 Mert Han Kurt), Doğan Can Davas (Dk. 64 Rahmetullah Berişbek), Sergio (Dk. 87 Talha Ulvan), Bajic

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Uğurcan Yazğılı, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen (Dk. 89 Rahmanovic), Hadziahmetovic, Bytyqi, Muric (Dk. 68 Bruno Paz), Endri Çekiçi (Dk. 88 Cebrail Karayel), Muhammet Demir (Dk. 78 İkpeazu)

Gol: Dk. 51 Muhammet Demir (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Sergio, Dk. 89 Hakan Keleş (Teknik direktör), 90+3 Savicevic, Dk. 90+6 Arias (Bitexen Giresunpor)





GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

51. dakikada Konyaspor öne geçti. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada Muhammet Demir çok iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

60. dakikadaki Konyaspor atağında Ahmet Oğuz'un pasıyla sağ kanattan Muric ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

72. dakikada Konyaspor defansının uzun pasında Endri Çekiçi, Giresunspor ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top defanstan döndü. Muhammet Demir ceza sahası dışında dönen topa sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

76. dakikadaki Giresunspor atağında Mejia, ceza sahası çizgisi üzerindeki Rahmetullah Berişbek'e pasını aktardı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Sehic'de kaldı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





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