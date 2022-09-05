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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Piraziz'de Abdal Deresi'nde sel kapanının inşası devam ediyor

AA

Piraziz'de Abdal Deresi'nde sel kapanının inşası devam ediyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Piraziz ilçesindeki Abdal Deresi'nde olası taşkınların önlenmesi amacıyla sel kapanı inşa edildiği bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde ve taşkın risklerinin azaltılmasında önemli rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, yağmuru taştığı yerde değil, düştüğü yerde kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etiklerini vurguladı.

Bu kapsamda ülkenin en çok yağış alan illerinden biri olan Giresun'un Piraziz ilçesinde sel kapanı inşasında sona yaklaşıldığının altını çizen Akça, şunları kaydetti:

"Yukarı havzada olası taşkınlar öncesi tedbir almak amacıyla inşa edilen sel kapanının gövde yüksekliği 20 metre. Beton ağırlık gövde tipindeki Piraziz sel kapanı inşaatında yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağladık. Söz konusu işimizi tamamladığımızda Piraziz ilçe merkezinden geçen Abdal Deresi'nde taşkın risklerini minimize etmiş ve böylelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamış olacağız. Piraziz sel kapanı inşaatını yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz."

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