Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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GİRESUN (AA) - Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda İ.K'yı gözaltına aldı.

Üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.





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