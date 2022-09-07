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Giresun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı 6 kişi yaralandı

AA

Giresun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı 6 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Serdar Panik'in kullandığı 28 ABY 655 plaka otomobil ile Ali Çörekçi yönetimindeki 34 EVA 348 plakalı kamyonet, Giresun-Dereli karayolu Esenbük mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Yunus Emre Mat, Sevgi Canik, Serap ve Ece Çörekçi, hastaneye kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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