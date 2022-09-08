Espiye'de köy yolları asfaltlanıyor

GİRESUN (AA) - Espiye'de 2022 Yılı Özel İdare Yatırım Programı kapsamında asfalt çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
İlçe Kaymakamı Taner Tengir, bu yılki KÖYDES çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.
Avluca, Akkaya, Gülburnu, Sakarya, Hacıahmutlu, Demircili, Kaşdibi, Aralıcak, Gebelli, Tikence, Şahinyuva, Çalkaya, Çepniköy, Direkbükü, Yeşilköy, Kurugeriş, Ericek, Bayrambey, Taflancık, Yeniköy köylerinde asfaltlama işlemenin devam ettiği belirten Tengir, yaz sezonu bitmeden tüm köy yollarının asfaltlanacağını ifade etti.
Tengir, çalışmaların İl ve ilçe Özel İdaresine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince yapıldığını kaydederek, mevcut yol ağının iyileştirilmesi ve köy yollarının standardının artmasıyla vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebileceğini aktardı.