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GİRESUN (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasında Görele Belediyespor, Tekirdağ Spor'u 31-29 yendi.

Giresun temsilcisi, Görele İlçe Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 16-13 önde kapadı.





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