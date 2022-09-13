Giresunspor, Kayseri'de kampa girecek

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GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Kayseri'de kamp yapacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen hafta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından 4 gün izin verilen takımın, ligde 7. haftayı bay geçeceği hatırlatıldı.

Milli maçlar nedeniyle de sezona ara verileceği aktarılan açıklamada, "Futbol A takımımız, Spor Toto Süper Lig'e verilecek milli arayı değerlendirmek amacıyla 15-25 Eylül tarihlerinde Kayseri Library Otel'de 10 günlük kamp gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı.





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