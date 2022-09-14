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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Azerbaycanlılar Derneği'nden Azerbaycan'a destek

AA

Giresun Azerbaycanlılar Derneği'nden Azerbaycan'a destek

GİRESUN (AA) - Giresun Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Elgün Memmedov, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalara ilişkin, "Kimin ne dediğini önemsemeden hakkımız olanı alıyoruz, alacağız da. Her zaman devletimizin, milletimizin, ordumuzun yanındayız." ifadesini kullandı.

Memmedov, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına da başsağlığı diledi.

İki devlet arasında imzalanan anlaşmaya rağmen, özellikle son bir ayda Ermenistan tarafının sürekli ateşkesi bozarak anlaşmaya sadık kalmadığına dikkati çeken Memmedov, şöyle devam etti:

"Buna rağmen Azerbaycan Ermenistan'a defalarca zeytin dalı uzatarak bölgede barışı sağlamak adına inisiyatif kullanmıştır. Ancak ne yazık ki iki gün önce yine iyi niyetiyle sınanmıştır. Toprak bütünlüğümüzü korumak için karşı taarruza geçmek mecburiyetinde kalan ordumuz, lokal operasyonlar yaparak düşmana karşılık vermiştir. Ağır darbeler alan Ermenistan, her zaman olduğu gibi soluğu Rusya, Fransa ve Amerika gibi ülkelerin liderlerini aramakta almıştır. 30 yıldır topraklarımızın işgaline göz yuman bu ülkeler, Azerbaycan'ı sivil Ermeni oluşumlarını vurmakla suçlayarak savaşın çözüm yolu olmayacağını söylüyorlar."

Memmedov, "2020 savaşında neredeyse tamamen mahvedilen Ermenistan ordusunun, bize bir gecede 50 şehit verdirmesi de şüphe uyandıracak ayrı bir konu." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Zira Ermenistan şu anda o kadar kayıp verdirecek donanıma sahip değil. Azerbaycan'ın yakın tarihte Ermenistan'la yakınlaşması, Avrupa ile gaz anlaşması yapması, hangi devletlerin işine gelmediyse bu savaşın ardından da o devletlerin desteği olduğu intibasını uyandırıyor. Kimin ne dediğini önemsemeden hakkımız olanı alıyoruz, alacağız da. Her zaman devletimizin, milletimizin, ordumuzun yanındayız. Akıttıkları kanın hesabını misliyle ödeyecekler."

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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