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Espiye'de Ahilik Haftası kutlandı

AA

Espiye'de Ahilik Haftası kutlandı

GİRESUN (AA) - Espiye'de Ahilik Haftası dolayısıyla Kaymakamı Taner Tengir ile Belediye Başkanı Mustafa Karadere ilçe esnafını ziyaret etti.

İlk olarak Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Salih Yanık'a ziyaret gerçekleştiren Tengir ile Karadere, ardından esnafı ziyaret etti.

Kaymakam Tengir, ahiliğin birlik, beraberlik, kardeşlik, cömertlik, vefa, hoşgörü, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü olduğunu belirterek, ahilik teşkilatının Kur'an'a ve sünnete dayalı prensipleriyle Anadolu'nun vatan kılınması, Osmanlı devletinin kurulması ve bir cihan devleti olmasında büyük rol oynadığını dile getirdi.

Ziyaretlere, İlçe Emniyet Müdürü Özer Barış Tosun, İlçe Jandarma Komutan vekili Cemal Adıgüzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karakayalı ve İlçe Müftüsü Osman Gülbe katıldı.


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