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MHP heyeti Giresun'da "Adım Adım 2023" toplantısı düzenledi

AA

MHP heyeti Giresun'da "Adım Adım 2023" toplantısı düzenledi

GİRESUN (AA) - Giresun'da MHP milletvekillerinin oluşturduğu heyet tarafından, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı yapıldı.

MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Giresun Belediyesi Vahit Sütlaş Sahnesi'nde organize edilen toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada tüm ülkelerde enflasyonun yükselişte olduğunu söyledi.

Tüm dünyada ekonomik kriz yaşandığını belirten Haberal, şöyle devam etti:

"Türkiye, etrafında bu kadar problemle uğraşırken kaç yıl dükkanlarımız kapalı kaldı, kaç yıl işletmelerimiz kapalı kaldı, üretim doğru dürüst olmadı, buna rağmen Allah'a şükür dimdik ayaktayız, kimseye de muhtaç değiliz. Kim yaptı? Cumhur İttifakı yaptı. İşte bunun için biz 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber 'adayımız belli, kararımız net' diye açıklama yaptık, Sayın Genel Başkanımız yaptı, 'Cumhurbaşkanı adayımız belli' dedi, bitti, kararımız net."

Haberal, salondakilere hitaben "2023 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçip Cumhur İttifakı'nı Meclist'en sayıca çoğunlukla temsil görevini sizden istiyoruz." ifadelerini kullanarak, "Millet İttifakı HDP ile iş birliği yapıyor, PKK ile iş birliği yapıyor, NATO'dan yardım istiyor, Yunanistan'a göz kırpıyor, Ermenileri kucaklıyor, onların karşısında da sizinle beraber yürüyen, sizlerden destek alan bir Cumhur İttifakı var, buna destek istiyoruz. İnşallah o desteği vereceksiniz, hiçbir şüphemiz yok." dedi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarındaki sözlerine tepki göstererek, şunları söyledi:

"Son zamanlarda CHP'nin belediye başkanları şöyle bir huy edindi; belediye başkanları genellikle kürsülere çıktığı zaman yaptıkları hizmeti anlatırlar, ne kadar kaldırım, ne kadar bahçe, ne kadar çevre düzenlemesi, ne kadar iş yaptıklarını anlatırlar ama son zamanlarda bu belediye başkanları kendilerini tarihçi zannediyorlar. Kendilerini siyasi idol zannediyorlar, kendilerini felsefi liderler zannediyorlar, belediye başkanlıkları dışında her şeyi konuşuyorlar."

"Bir tek bu arkadaşların belediye için ne yaptıklarını bilmiyoruz" diyen Erbaş, "Onun için bu arkadaşlardan hep başka dersler alıyoruz. Meşhur bir söz var, 'kibrit çöpü kadar ışık saçamayanların kendisini olimpiyat meşalesi zannetmesi.' İzmir Belediye Başkanı da herhalde kendisini olimpiyat meşalesi zannediyor." diye konuştu.

Toplantıya, MHP MYK üyeleri Volkan Dudu ve Musa Küçük ile MHP Giresun İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal ve partililer katıldı.


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