MHP heyeti, Yağlıdere'de "Adım Adım 2023" toplantısı düzenledi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı organize edildi.

MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, bir restoranda düzenlenen toplantıda, Cumhur İttifakı'nın neler yaptığını herkesin bildiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın dünyaya meydan okuduğunu belirten Haberal, "Sırt sırta vermiş, Türk milletinin gücünü arkasına almış, Azerbaycan'da var, Ermenistan'da var, Afganistan'da var, Pakistan'da var, Irak'ta var, Suriye'de var, Kıbrıs'ta var, Libya'da var. Bütün Akdeniz'de var, Ege adalarında var, Yunanistan'da karşısında hep beraber horoz gibi var. Bulgaristan'da var, Ukrayna'da hakim güç, Karadeniz Allah'a şükür bizim kontrolümüz altında." dedi.

Haberal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın üyesi olan ülkelerin devlet başkanları ile çektirdiği fotoğrafa işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını gördünüz mü bilmiyorum, görmeyenlerimiz vardır. Türk milletinin bir ferdi olarak o kadar gururluydum ki bir tarafta Aliyev, karşısında Putin, onun yanında Belarus'un Lukaşenko, onun yanında başka bir tane daha devlet başkanı oturmuş, dünyayı yönetiyor. İşte Cumhur İttifakı bu, Cumhur İttifakı sizden aldığı güçle, sizden aldığı destekle bunu sağlıyor, bunu yapıyor. Onun için sayın Genel Başkanımız çok net bir şekilde ifade etti, 'adayım belli, kararımız net.' Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır ama şartımız vardır, Mecliste de bugünkü çoğunluktan fazla olarak AK Parti ve MHP'nin temsil edilmesi, Cumhur İttifakı'nın daha güçlü bir şekilde Mecliste sizinle beraber tek yürek olmasıdır, tek vücut olmasıdır. Onun için desteklerinizi bekliyoruz."

Toplantıya, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MYK üyeleri Özgür Bayraktar, Volkan Dudu ve Musa Küçük ile Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Üçtepe Belde Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı, MHP Giresun İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal, AK Parti Yağlıdere İlçe Başkanı Ömer Bayram, mahalle ve köy muhtarları katıldı.



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