Giresun'da Hacı Abdullah Halife anıldı

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GİRESUN (AA) - Yavuz Sultan Selim'in Trabzon Valiliği sırasında hocalığını yaptığı belirtilen Hacı Abdullah Halife, Yağlıdere ilçesinin Tekke köyünde anıldı.

Anma programına katılanlar, Hacı Abdullah Halife'nin Tuğlacık köyündeki türbesinin yanı sıra Tekke köyündeki tekkesi ve camisini de ziyaret etti.



Vali Yardımcısı Muhammet Çiftçi, bölgenin İslamlaşması ve Türkleşmesinde önemli katkıları olan, aynı zamanda bölgede Ahilik teşkilatının da gelişmesini sağlayan Hacı Abdullah Halife'nin huzurunda vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Hacı Abdullah Halife hazretleri başta olmak üzere geçmişten günümüze kadar hayatını kaybeden tüm değerlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.



Çiftçi, anma programını düzenleyenlere de teşekkür etti.



Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş ise gelecek yıllarda etkinliği Türkiye'ye duyuracaklarını vurguladı.



Anma programına, Yağlıdere Kaymakamı Kübra Kaplan, Giresun Belediye Başkan Vekili Abdurrahman Demirel, Üçtepe Belde Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık, Giresun Müftüsü Ramazan Topcan, Giresun Ticaret Müdürü Ali Yıldırım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



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