Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Giresun'da bazı ilçeleri ziyaret etti

GİRESUN (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Giresun'un Eynesil, Tirebolu ve Espiye ilçelerine ziyarette bulundu.
Eynesil ilçesinde partililerin karşıladığı İnce, sohbet ettiği esnafa bol kazanç diledi. İnce, vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.
Daha sonra Tirebolu ilçesine gelen İnce, sanayi esnafına ziyaret gerçekleştirdi. İnce, evlerin dış cephe ve sokak güzelleştirme çalışması yapılan Taflanaltı Sokak'ta da incelemelerde bulundu.
Kentte son olarak Espiye ilçesini ziyaret eden İnce, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.