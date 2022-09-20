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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye başkanı halkı örnek uygulamalarla tarıma yönlendiriyor

AA

Belediye başkanı halkı örnek uygulamalarla tarıma yönlendiriyor

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinin Belediye Başkanı Adem Önal, kurduğu örnek sebze bahçesi ve serası ile belde halkına ürün yetiştiriciliğini öğretiyor.

Tarım ile vatandaşların gelir elde etmesini sağlamayı amaçlayan Önal, ilk olarak 2017'de Giresun Merkez Aksu Mahallesi Muhtarlığı döneminde, mahallelileri tarıma teşvik için çilek, enginar, dut, karpuz ve kavun gibi meyveler ile çeşitli sebzeler yetiştirdiği örnek bahçe oluşturdu.

2019 seçimlerinde Yavuzkemal Belediye Başkanı seçilen Önal, geçen yıl 1700 rakımlı Kulakkaya Yaylası'nda eşi ile kurduğu örnek bahçede karnabahar, brokoli ve beyaz lahana gibi ürünler yetiştirmeye başladı. Önal, yetişen ürünleri yaylaya gelen ziyaretçilere dağıttı.

Bu sene belediye personeli ile 180 metrekare alanda örnek tarım serası kuran Önal, sera içinde patlıcan, domates, sera dışında ise enginar, kudret narı ve brokoli gibi 15 çeşit ürün yetiştirdi. Önal, serada belirli zaman aralıklarında belde halkına ürünlerin nasıl yetiştirilmesi gerektiği konusunda bilgiler veriyor.

Beldedeki tüm haneleri dolaşan Önal, sebzelerin nasıl dikilmesi ve yetiştirilmesi konusunda da vatandaşları bilgilendiriyor.

Başkan Adem Önal, AA muhabirine, tarımı teşvik için nisan ve mayıs aylarında 50 bin sebze fidesi dağıttıklarını söyledi.

Kurdukları serada vatandaşlara fidan dikim, sulama ve ilaçlama gibi yapılacak işlemleri uygulamalı anlattıklarını ifade eden Önal, "Şu an hasat zamanı ve çok güzel sonuçlar aldık. Vatandaşlardan da olumlu tepkiler aldık. Burası kırsal kesim, bölgeyi kalkındırmak için tarım, hayvancılık ve turizme önem veriyoruz." dedi.

Önal, vatandaşın ekonomisine katkı sağlamak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İki tür fide dağıtımı yaptık, birincisi serada yetişen domates, patlıcan ve biber gibi sebzeler. Onun dışında tarlada yetişen karnabahar, enginar, beyaz lahana gibi sebzelerin fidesini dağıttık. Kapı kapı gezerek tüm hane sahiplerimize bu fideleri dağıttık, yaylalarda da dağıttık. Vatandaşlarımız bunları organik olarak yetiştirdi, satış noktasında da talep çok. 'Önce üretim' sloganıyla yola çıktık, güzel sonuçlar aldık, bu yönde de çalışmalarımız devam edecek."

Bölge halkının daha önce tarlasında yetiştirmediği brokoli, enginar, kudret narı gibi sebzelerin yetiştirilmesini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Önal, sebzenin ardından meyve türlerinin de fidelerini dağıtacaklarını aktardı.

- "Bazı vatandaşlarımız da sera inşasına başladı"

Adem Önal, 100 metrekare sera yapan bir vatandaşın asgari ücret kadar kazancı olacağının altını çizerek, "Bizim yaptığımız uygulamalı tarım serasında vatandaşlarımız gelip görüyorlar, serayı geziyorlar. Tabii bazı vatandaşlarımız da sera inşasına başladı, üretime yöneldiler. Bizden talepler var, vatandaşa her konuda yardımcı olacağız." diye konuştu.

Üreten toplumun dışa bağımlılığı olmadığına işaret eden Önal, bu nedenle de vatandaşların üretime ve tarıma teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Serada tarım uygulamaları hakkında bilgi alan vatandaşlardan Akif Yazar ise Başkan Önal'a teşekkür ederek, "İnşallah tüm arkadaşlar ve komşular bundan yararlanır. Gerçekten vatandaşın ekonomisine ciddi bir katkı olacak." dedi.


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