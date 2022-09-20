Yağlıdere'de kuaför, iş yerinin çevresini çiçek bahçesine çevirdi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kuaförlük yapan Mustafa Küpüç, üç yılda iş yerinin çevresini çiçeklerle donattı.

Hobi olarak çiçek yetiştirmeye başlayan Küpüç, zamanla sayısının arttığı çiçekleri iki cadde arasındaki merdivenlere koydu. Merdivenleri kullananların durumdan hoşnut kalmasıyla Yağlıdere Belediyesi, Küpüç'e çiçekleri daha da çoğaltması ve bakımını yapması için destek verdi.

Üç yılda çiçek bahçesine dönen merdiven vatandaşların durup fotoğraf çektirdiği bir yer haline geldi.

Küpüç, AA muhabirine, çiçeklerin kuruyan dallarını ve solan yapraklarını temizleyip sulamasını yaptıktan sonra iş yerini açtığını söyledi.

Yaklaşık 185 çiçek türü yetiştirdiğini aktaran Küpüç, "Kışın soğuğa dayanmayan çiçek türlerini soğuktan etkilenmemesi için kapalı alanlara taşıyorum. Yağışın bol olduğu mart ayında ise gübresini ve yaprak ilacını sıkıyorum. Çiçeklerimiz de bu şekilde besin ihtiyacını karşılamış oluyor." dedi.

Küpüç, "Çiçeklerim arasında bir dal koptuğu zaman canım acıyor, canım yanıyor." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Çiçek ve temizlik konusunda çok titizim. Onlara bebek gibi bakıyorum. İş yerimin çevresinin çiçeklerle rengarenk olmasını fırsat bilen yeni nişanlanan çiftlerimiz ile gelin ve damat adaylarımız da fotoğraf çektirmek için bu alanı kullanıyor. Hatta çiçekler içinde özçekim yapan gençlerimiz de oluyor. Tabii bu ilgi karşısında bizler de çok mutlu oluyoruz. Her esnaf kendi dükkanının önüne çiçek koysa her yer çiçek gibi olur."







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