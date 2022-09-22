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Giresun Valisi Ünlü, selden tahrip olan yollardaki çalışmaları inceledi

AA

Giresun Valisi Ünlü, selden tahrip olan yollardaki çalışmaları inceledi

GİRESUN (AA) - Giresun Valisi Enver Ünlü, kentte 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel felaketinde hasar oluşan Espiye-Ericek köy grup yollarındaki çalışmaları inceledi.

Vali Ünlü, İlçe Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve diğer ilgililerden oluşan heyet ile sel sonrası yollardaki bakım, onarım, tahkimat duvarı ve menfez yapım çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Espiye Özel İdare Salonu'nda, Vali Ünlü, Kaymakam Tengir, Başkan Karadere, Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık ve Giresun Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Karaca'nın katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ünlü, burada yaptığı konuşmada, afetin yaralarının sarılması için acil ve öncelikli konularda başlatılan çalışmalarda önemli mesafeler katettiklerini söyledi.

Afetin izlerinin tamamen silinmesi için yapılan çalışmaların devam ettiğini belirten Ünlü, "Çok şükür bu ağustos ayındaki şiddetli yağışlardan ilimiz genelinde bir sıkıntı yaşanmadı. Buradaki kuruluşlarımızın aldığı tedbirler ve gösterdikleri hassasiyet bu konuda etkili oldu. Bu hususta ben yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Ünlü, kış mevsimi gelmeden almaları gereken tedbirlerin de olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle hep beraber bugün ve ilerleyen günlerde birlikte sahaya çıkacağız, sürekli sahalarda olacağız ve eksiklerimizi göreceğiz. Bu alanda görmemiz gereken yolları yerinde göreceğiz, kış gelmeden ana arterleri, ana yolları ve işlerin büyük bölümünü bitiririz diye ümit ediyoruz. Önümüzdeki yıla herhalde daha çok ince işler ve ufak tefek çalışmaları yapacağız diye düşünüyoruz."


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