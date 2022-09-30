Espiye'de doğal gaz çalışmaları devam ediyor

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GİRESUN (AA) - Espiye ilçesinde doğal gaz çalışmaları yeniden başlatıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, yaptığı açıklamada, Aksa Doğalgaz işbirliğiyle ilçenin tamamını doğal gaza kavuşturmak için çalışmalara yeniden başladıklarını söyledi.

Geçen yıl, 23 Nisan Caddesi ile Esentepe Mahallesi'nin doğal gaza kavuştuğunu anımsatan Karadere, Gazi Mustafa Kemal Caddesi ile Merkez Mahallesi'nin tamamında yapılacak altyapı çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanacağını kaydetti.

Karadere, doğal gaz çalışmalarının ilerleyen süreçte ilçenin farklı bölgelerinde de başlatılacağını ifade ederek, doğal gaz çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.



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